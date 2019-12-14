اعتبرت الأمانة الدائمة لحزب العمال أن الشعب الجزائري لم يخطأ لما نزل بالملايين في كامل ربوع الوطن غداة الاقتراع رافضا للانتخابات و الحلول الترقيعية للنظام و يؤكد مرة أخرى على مطالبه الأساسية برحيل النظام و رموزه و مؤسساته و ممارساته.

و جاء في بيان للحزب نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك : "يعتبر حزب العمال أن الحل الوحيد الذي يمكنه الاستجابة لتطلعات الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري هو إعطائه الكلمة من خلال مجلس وطني تأسيسي و سيد الذي يحدد شكل و مضمون المؤسسات التي يحتاجها لتجسيد السيادة الشعبية على المحروقات و للتصدي لكل تدخل أجنبي ".

و أضاف "يعتبر حزب العمال انه لا يمكن أن نتصور أي حل دون إطلاق سراح فوري و دون شرط مسبق لخضر بورقعة، لويزة حنون و كريم طابو و كل سجناء الرأي".

كما ندد حزب العمال بالقمع الذي طال المتظاهرين في عدة ولايات خاصة وهران و ولايات مجاورة لها أثناء مسيرات الثورة الجمعة 43.