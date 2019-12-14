هنأ ملوك ورؤساء وشخصيات من الدول العربية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون اثر انتخابه رئيسا للجمهورية أول أمس الخميس.

ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجزائر.

كما هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عبد المجيد تبون اثر فوزه في الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر.

وبنفس المناسبة، قدم رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي تهانيه للرئيس الجديد وأعرب في بيان له عن خالص تهانيه للجزائر بنجاح الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن فوز تبون بمنصب رئيس الجمهورية.

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسي، معربا عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية" وبـ"المزيد من التقدم والازدهار للشعب الجزائري".

وهنأ رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، عبد المجيد تبون، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، معربا عن تطلعه للعمل معه من أجل تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين الشعبين والبلدين في جميع المجالات.

كما هنأ بدوره ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، عبد المجيد تبونن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مشيدا بالعلاقات "الوطيدة" التي تجمع البلدين.

وأعرب في برقية التهنئة، عن "خالص تهانيه" لتبون، متمنيا له "كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار"، مشيدا في نفس الوقت ب"العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين".