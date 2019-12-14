تأهل الهلال السعودي للدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية (قطر 2019) لكرة القدم بعد فوزه اليوم السبت، بملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة على الترجي الرياضي التونسي (1-0)، في الدور ربع النهائي للمنافسة.

وسجل الفرنسي باتفمبي غوميز د72 الهدف الوحيد للهلال.

وسيلاقي الهلال السعودي في الدور نصف النهائي نادي فلامينغو البرازيلي يوم 17 ديسمبر الجاري بينما سيتبارى الترجي التونسي يوم 17 ديسمبر في مباراة ترتيبية من أجل المركز الخامس مع الفريق المنهزم في مباراة السد القطري ومونيتيري المكسيكي التي تجري لاحقا اليوم.