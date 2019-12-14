انتقد نجم أرسنال مسعود أوزيل صمت المسلمين إزاء تعرض أقلية الإيغور المسلمة للاضطهاد في الصين.

وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم السبت ، أن نجم أرسنال مسعود أوزيل انتقد بقوة صمت البلدان الإسلامية حيال تعرض أقلية الإيغور المسلمة للإضطهاد في الصين.

وجاء انتقاد الدولي الألماني السابق لصمت المسلمين في تغريدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عنون البيان المكتوب باللغة التركية بـ"تركستان الشرقية الجرح النازف للأمة الإسلامية".

وجاء في التغريدة، التي ترجمت بعض مقتطفاتها أكثر من وسيلة إعلام ألمانية ودولية، إنه في تركستان الشرقية "تحرق المصاحف، وتغلق المساجد، وتحظر المدارس وعلماء الدين يقتلون واحداً تلو الآخر.."، وأضاف أن "الذكور يساقون قسراً إلى المخيمات، فيما تجبر المسلمات على الزواج من الرجال الصينيين"، على حد قوله.

وتابع اللاعب الألماني من أصول تركية أن الإعلام الغربي يسلط الضوء على وضع أقلية الإيغور، فيما يغرق المسلمون في الصمت. وتساءل أوزيل في هذا الصدد "أين هي البلدان الإسلامية وإعلامها؟". واختتم مسعود أوزيل تغريدته بـ"الدعاء لإخواننا في تركستان الشرقية".