أطلقت غوغل إصدارا جديدا من متصفحها للويب غوغل كروم لنظام التشغيل ويندوز وماك ولينكس وأندرويد وآي أو أس، ويشتمل الإصدار 79 على تحذيرات مضمنة حول كلمات المرور التي تم اختراقها، وحماية ضد التصيد الاحتيالي في الوقت الفعلي.

ويعزز هذا الإصدار -الذي أعلنت عنه الشركة الثلاثاء الماضي- من أمان المتصفح الأكثر شعبية في العالم، حيث يحذر المستخدمين إذا سرقت كلمة المرور الخاصة بهم في خرق أمني ما، بحيث إذا كان تسجيل الدخول إلى موقع ويب باستخدام بيانات دخول مخترقة، فسيقوم متصفح كروم بعرض تحذير يخبرك بالاختراق.

كما يحذرك متصفح كروم إذا تصفحت موقعا مزورا مصمما للتصيد الاحتيالي، وتحتفظ خدمة التصفح الآمن من غوغل بقائمة شاملة لمواقع الخداع التي يتم تحديثها كل ثلاثين دقيقة.

كما يقترح عليك تغيير بيانات الدخول المخترقة في كل مكان تم استخدامها فيه، وتعمل هذه الخاصية مع كلمات المرور التي تتم مزامنتها وتخزينها داخل متصفح كروم فقط.

وتخزن غوغل أسماء المستخدمين وكلمات المرور المخترقة في خروقات البيانات السابقة بواسطة خوارزمية تشفير قوية، بحيث لا تظهر المعلومات الخاصة بالمستخدمين.

وتقول الشركة إن هذا التحديث يؤدي لالتقاط المواقع الضارة بشكل أكثر دقة وسرعة بنسبة 30 % "ونقدم هذه الحماية للجميع من خلال تمكين إعداد جعل عمليات البحث والتصفح أفضل" في كروم الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم.