تمكن السباح الجزائري, رمزي شوشار, من تحسين رقمه القياسي الوطني في تخصص 400 متر أربع سباحات, للمرة الثانية في يوم واحد, أمسية السبت, خلال النهائي "ب" لبطولة فرنسا المفتوحة للسباحة بالحوض الصغير (25 مترا), الجارية وقائعها بين 12 و 15 ديسمبر بمدينة أنجي (فرنسا).



واحتل سباح نادي سانت رافييل, المرتبة الأولى للنهائي "ب" لسباق 400 متر أربع سباحات, بتوقيت (4 د 13 ثا 09 ج), متفوقا على الفرنسيين رومان فان موين (4 د 20 ثا 56 ج) و أنطونين بونال (4 د 21 ثا 17 ج), تواليا.



وسبق للدولي شوشار (22 سنة) خلال التصفيات الصباحية, تحسين الرقم القياسي الوطني بزمن (4 د 15 ثا 06 ج), حيث كان الرقم السابق بحوزته (4 د 16 ثا 59 ج),

منذ بطولة الجزائر المفتوحة بالحوض الصغير, شهر فبراير-2019.



وخلال سهرة الجمعة, احتل رمزي شوشار, الصف الثاني للنهائي "ب" لسباق 200 متر على الصدر بتوقيت (2 د 11 ثا 36 ج), خلف الفرنسي أنطوان مارك (2 د 10 ثا 69 ج)

وقبل الفرنسي الآخر, ماتيو روتون (2 د 11 ثا 89 ج), محطما بذلك الرقم القياسي الجزائري.



وكان الرقم الوطني السابق بحوزة مواطنه, منصف بلمان (2 د 11 ثا 55 ج), منذ بطولة الجزائر المفتوحة بالحوض الصغير 2018.



من جانبه, اكتفى مواطنه أسامة سحنون, بالمرتبة الأولى للنهائي "ب" لتخصص 50 متر فراشة بزمن (23 ثا 72 ج) ليس بالبعيد عن رقمه القياسي الوطني (23 ثا 66 ج).

للتذكير, نال السباح سحنون (نادي سباحي مارسيليا), في افتتاح البطولة, الميدالية البرونزية للنهائي "أ" لسباق 100 متر فراشة بزمن (51 ثا 67 ج).