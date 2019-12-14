شن لاعب كرة القدم الألماني، من أصول تركية، مسعود أوزيل، هجوما حادا على السلطات الصينية بسبب المخالفات المزعومة التي ترتكبها بحق أقلية الأويغور المسلمة. ونشر أوزيل، نجم أرسنال الإنجليزي، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا قال فيه إن المسلمين الأويغور ”يتصدون للمضطهدين الذين يحاولون فصلهم عن دينهم”، مضيفا أن ”شرق تركستان جرح نازف في جسد الأمة” الإسلامية. واتهم أوزيل السلطات الصينية بـ”إحراق نسخ القرآن التابعة للمسلمين الأويغور وإغلاق مساجدهم وحظر مدارسهم وقتل علماء الدين، واحتجاز المسلمين في معسكرات خاصة وإلزام عوائلهم بالتعايش مع المواطنين الصينيين وإجبار نسائهم على التزوج من رجال صينيين”، حسب قوله. كما ندد اللاعب الألماني بصمت الأمة الإسلامية تجاه قضية الأويغور، متهما مسلمي العالم بالتخلي عن الأقلية الصينية والإسهام بذلك في الانتهاكات المرتكبة بحقها.