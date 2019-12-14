كشفت مصادر في الكونغرس الأمريكي لشبكة ”سي.أن.أن” أن مشروع قرار ميزانية الدفاع السنوية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تم تمريرها، شهدت حذف عدد من البنود والاقتراحات التي تستهدف المملكة العربية السعودية. وكشفت المصادر أن من بين البنود التي حذفت من مشروع القرار، كان ”الرفض الفوري” لتأشيرات المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول. وقضى بند آخر بحظر بيع أسلحة وأنظمة دفاعية مثل ”الذخيرة الموجهة عالية الدقة” إلى السعودية، بالإضافة إلى بنود حول مشاركة المعلومات الاستخباراتية والدعم من النواحي اللوجستية. يذكر أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومن المتوقع أن يمرر مشروع القرار نهاية الأسبوع المقبل قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.