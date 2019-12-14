أعلن قصر باكنغهام البريطاني عن وجود وظيفة شاغرة مقابل راتب يتراوح بين 60 و65 ألف دولار أمريكي. وطالب القصر الملكي المهتمين بالتقدم لوظيفة إدارة حسابات الملكة إليزابيث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في موعد أقصاه 24 ديسمبر الجاري. وشدد مسؤولو القصر على أن ما سيتم كتابته عبر حسابات الملكة بمواقع التواصل، سيقرأه الملايين حول العالم، حسب ما نشرته صحيفة ”تايم”. وسيتولى الشخص الذي سيقع عليه اختيار القصر مسؤولية قيادة فريق من المتخصصين لإنشاء وإدارة حسابات العائلة المالكة على منصات التواصل الاجتماعي. وأعلن القصر أن كل عضو في فريق إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لملكة بريطانيا سيتلقى راتبا يصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني، حسب خبرة الشخص، أما رئيس الفريق الذي سيتولى مسؤولية إدارة حسابات الملكة فسيتراوح أجره بين 45 و50 ألف جنيه إسترليني (ما بين 60 و65 ألف دولار أمريكي)، مع وجبة غداء يوميا.