سجلت صباح اليوم الأحد، هزتان أرضيتان بمحيط بلدية الميهوب شرقي المدية.

الهزة الأولى كانت على الساعة السادسة و 49 دقيقة بقوة 3.5 درجة على سلم ريشتر، حيث كان مركزها على بعد 2 كلم جنوب البلدية والهزة الثانية في حدود الساعة السابعة وستة دقائق بقوة 4.2 درجة وكان مركزها على بعد سبعة كيلومترات غربي البلدية على مقربة من سد كدية أسردون، ورغم الفزع الذي أثارته الهزتان في نفوس سكان القرى المحيطة إلا أنه لم تسجل أية خسائر بشرية أو مادية، بحسب بيان لخلية الإعلام لولاية المدية.