سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 4.6% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 وهي الفترة التي عرفت فيها عدة قطاعات تحسنا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حسبما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح الديوان، أن هذه النتيجة تجعل معدل الإنتاج الصناعي العمومي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية في زيادة بنسبة خمسة بالمائة (+5%) مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتتمثل القطاعات المعنية بهذا التحسن في صناعات الحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية والطاقة والمحروقات.

وعرف الإنتاج الصناعي لصناعات الحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية ارتفاعا بنسبة 21 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 وهي نسبة لا بأس بها، يضيف الديوان، لكنها في تراجع مقارنة بتلك المسجلة خلال الثلاثيين الأولين على التوالي + 33.4% و +32% مما يحدد ارتفاع الإنتاج بـ 29% ما بين جانفي و سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدة نشاطات في صناعات الحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية قد ساهمت في تحقيق هذه النتائج سيما فروع التعدين وتحويل الحديد والصلب (+68.1%) ومعدات التجهيزات الحديدية (+63.6%) وكذلك صناعة معدات التجهيزات الكهربائية (61%).

وواصل قطاع الطاقة (الكهرباء)في تحقيق النتائج الايجابية بارتفاع في الإنتاج قدر بـ 8.3% أي بتغيير بنفس المستوى المسجل خلال الثلاثيين الأولين على التوالي بـ+5.1 %و+5.9 % مما يحدد نمو إنتاج القطاع عند نسبة 7.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019. كما شمل هذا التيار التصاعدي الصناعات الغذائية الزراعية التي سجلت ارتفاعا في الإنتاج بـ 4.4% خلال الثلاثي الثالث و 2.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. وتعود هذه الزيادة إلى تحسن نشاطات فروع القطاع المتمثلة في صناعة مواد تغذية الأنعام (+14.9%) وصناعة الحليب (+3.9%) وتحويل الحبوب (+3.8%).

من جانبه واصل قطاع المحروقات أداءه الايجابي خلال الثلاثي الثاني على التوالي بارتفاع للإنتاج قدر بـ 3.2% خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.

وتحققت هذه النتائج الإيجابية بفضل أداء فروع تمييع الغاز الطبيعي (26.6%) وتكرير البترول الخام (6.9%) في حين سجل فرع إنتاج البترول الخام و الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 1.3%. هذه النتائج جعلت إنتاج القطاع في مستوى 1% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وبعد الارتفاعات الملموسة التي سجلت خلال الثلاثيين الأول والثاني من سنة 2019 على التوالي بـ 58.3% 128.4% فقد واصلت الصناعات المختلفة أداءاتها لكن ليس بالقدر الكبير حيث سجل الإنتاج ارتفاعا بنسبة 10.5% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 محددا معدل الإنتاج عند 56.1% خلال الأشهر التسعة من سنة 2019.