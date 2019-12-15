سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 4.6% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 وهي الفترة التي عرفت فيها عدة قطاعات تحسنا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حسبما أفاده الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح الديوان، أن هذه النتيجة تجعل معدل الإنتاج الصناعي العمومي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية في زيادة بنسبة خمسة بالمائة (+5%) مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وتتمثل القطاعات المعنية بهذا التحسن في صناعات الحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية و الكهربائية والالكترونية والصناعات الغذائية والطاقة و المحروقات.

وعرف الإنتاج الصناعي لصناعات الحديد والصلب و التعدين والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ارتفاعا بنسبة 21 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 وهي نسبة لا باس بها، يضيف الديوان، لكنها في تراجع مقارنة بتلك المسجلة خلال الثلاثيين الأولين على التوالي + 33.4% و +32% مما يحدد ارتفاع الإنتاج بـ 29% ما بين جانفي و سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدة نشاطات في صناعات الحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية و الكهربائية والالكترونية قد ساهمت في تحقيق هذه النتائج سيما فروع التعدين وتحويل الحديد والصلب (+68.1%) و معدات التجهيزات الحديدية (+63.6%) وكذلك صناعة معدات التجهيزات الكهربائية (61%).

وواصل قطاع الطاقة (كهرباء) في تحقيق النتائج الايجابية بارتفاع في الإنتاج قدر بـ 8.3% أي بتغيير بنفس المستوى المسجل خلال الثلاثيين الأولين على التوالي بـ +5.1 % و +5.9 % مما يحدد نمو إنتاج القطاع عند نسبة 7.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019.

كما شمل هذا التيار التصاعدي الصناعات الغذائية الزراعية التي سجلت ارتفاعا في الانتاج بـ 4.4% خلال الثلاثي الثالث و 2.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وتعود هذه الزيادة إلى تحسن نشاطات فروع القطاع المتمثلة في صناعة مواد تغذية الأنعام (+14.9%) و صناعة الحليب (+3.9%) وتحويل الحبوب (+3.8%).

من جانبه واصل قطاع المحروقات أداءه الايجابي خلال الثلاثي الثاني على التوالي بارتفاع للإنتاج قدر بـ 3.2% خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.

وتحققت هذه النتائج الايجابية بفضل أداء فروع تمييع الغاز الطبيعي (26.6%) وتكرير البترول الخام (6.9%) في حين سجل فرع إنتاج البترول الخام و الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 1.3%.

هذه النتائج جعلت انتاج القطاع في مستوى 1% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وبعد الارتفاعات الملموسة التي سجلت خلال الثلاثيين الأول و الثاني من سنة 2019 على التوالي بـ 58.3% 128.4% فقد واصلت الصناعات المختلفة أداءاتها لكن ليس بالقدر الكبير حيث سجل الإنتاج ارتفاعا بنسبة 10.5% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 محددا معدل الإنتاج عند 56.1% خلال الأشهر التسعة من سنة 2019.