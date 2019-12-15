أبدى حزب جبهة التحرير الوطني، استعداده للحوار والعمل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون، مؤكدا مرافقة الرئيس الجديد في كل التحديات التي تنتظره لإخراج البلاد من الأزمة، حسب ما أفاد بيان للحزب صدر مساء أمس السبت.

وهنأ الأفالان على لسان أمينه العام بالنيابة علي صديقي تبون، بالفوز في الانتخابات، متمنيا له النجاح والتوفيق، ومرحبا في نفس الوقت بالتعهدات التي قدمها، وعلى رأسها رغبته في فتح حوار مع الطبقة السياسية.

وقال صديقي، إن أبناء الشعب من خلال الانتخاب برهن على وعيه العالي، وحسه الوطني وإرادته القوية ببناء مستقبل بلاده.

وكان حزب جبهة التحرير ساند مرشح الأرندي، عز الدين ميهوبي خلال الرئاسيات.