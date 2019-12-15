تم ليلة السبت إلى الأحد انتشال جثة لشخص مجهول الهوية في حالة متقدمة من التعفن بسواحل بلدية دلس (شرق بومرداس)، حسبما أفاد به اليوم مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بخلية الإعلام للحماية المدنية، النقيب آيت قاسي أحمد، أن صيادو المنطقة الذين خرجوا للصيد في حدود الساعة العاشرة من ليلة أمس السبت، انتشلوا على مستوى ساحل بلدية دلس بالقرب من الميناء هذه الجثة بعدما طفت فوق سطح البحر.

وبعد تدخل مصالح الحماية المدنية إثر إبلاغهم من طرف الصيادين، تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دلس في انتظار تقرير المخبر وتحاليل الطب الشرعي التي سيتم إجراؤها عليها للحصول على معلومات حولها.