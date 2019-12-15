قال علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات أنه يضع حدا لمسيرته السياسية.

في حفل على شرف من عملوا في حملته الانتخابية، قال علي بن فليس "قررت الانسحاب من الحياة السياسية وتسليم مشعل الحزب للشباب وسأواصل العمل بقلمي وبأفكاري". وواصل حسب ما ورد في فيديو متداول لهذا الحفل "يجب أن تواصلوا النضال خدمة للجزائر وللجزائريين".

وكان علي بن فليس احتل على المرتبة الثالثة في الرئاسيات وتحصل على 10 بالمائة من الأصوات. وسبق لعلي بن فليس أن ترشح سنتي 2004 و2014 للرئاسيات، كما سبق أن شغل منصب رئيس حكومة مع عبد العزيز بوتفليقة قبل أن تتوتر العلاقة بين الرجلين سنة 2003 .