اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية "أسيرة" للجماعات المسلحة، معتبرا أن بلاده لا تتدخل في شؤون ليبيا.

وقال السيسي، في تصريح أدلى به اليوم الأحد خلال مشاركته في أعمال منتدى "شباب العالم" المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية: "لا نتدخل في شؤون ليبيا... ومن الضروري استعادة الدولة الوطنية هناك".

وأوضح السيسي في هذا السياق: "كان الأولى التدخل بشكل مباشر في ليبيا لحماية أمننا القومي لكننا لم نفعل ذلك".

وأضاف الرئيس المصري أن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس "أسيرة للمليشيات المسلحة".