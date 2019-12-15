تستضيف السعودية بعد غد الثلاثاء أعمال الدورة الـ 23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات تحت شعار "طموح عربي لجيلٍ رقمي" بحضور وزراء الاتصالات والمعلومات من الدول العربية.

وتأتي الدورة في إطار تنفيذ تطلعات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وتوحيد جهود الدول الأعضاء بالمجلس، وتحقيق التعاون بين الدول العربية بما يضمن الوصول لإنشاء وتطوير وتحسين مرافق وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة لتكون مركزا رقميا مشتركا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن أعمال اللقاء ستنطلق باجتماعات اللجنة الدائمة يليها اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي الذي يضم وزراء الاتصالات والمعلومات العرب وعدد من الخبراء، يعقبه انعقاد المجلس الوزاري العربي.

وتتضمن قائمة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، تقنية المعلومات وخطط العمل العربي المشترك، والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية ومشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية, والمنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي.

كما من المنتظر أن تناقش الاجتماعات التي تبدأ على مستوى اللجان الدائمة والخبراء والمكتب التنفيذي للوزراء ومجلس الوزراء العرب بنودا منها نتائج الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة العربية الدائمة للبريد، والإستراتيجية البريدية العربية العامة للفترة بين 2018 - 2024 ، ومعرض طوابع البريد العربي، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2017 - 2020 ، إلى جانب مناقشة التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما ستتناول الاجتماعات, اعتماد تقرير وتوصيات الدورة (43) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والفقرة الخاصة بحساب مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات ضمن الحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة،

بالإضافة إلى تشكيل المكتب التنفيذي، وموعد ومكان الدورتين (45) و(46) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والدورة (23) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وما يستجد من أعمال.

وتتضمن فعاليات اللقاء تنظيم جلسات حوارية رفيعة المستوى بين الوزراء والمسؤولين، وستضم الجلسات مجموعة من الرياديين وكبرى شركات التقنية والشركات التقنية الناشئة، والمعرض الرقمي المصاحب الذي سيقيمه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعرض منجزات المملكة, والتعريف بالتقدم الذي يشهده القطاع في المملكة، ومواكبته لأحدث التطورات والتوجهات العالمية.