تشهد عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع فريق مولودية الجزائر بنظيره العراقي القوة الجوية، مساء غد الإثنين (20 :00سا) على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، إقبالا "جد محتشما" بالرغم من تخفيض أسعار التذاكر، حسبما كشف عنه اليوم الأحد مدير الملعب، كمال ناصري.

و أوضح ناصري أن عملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة التي ستسفر عن المتأهل للدور ربع النهائي من الكأس العربية للأندية, إنطلقت صباح اليوم على مستوى كل من ملعبي مصطفى تشاكر و 5 جويلية بالجزائر العاصمة مشيرا إلى تسجيل إقبال "جد محتشم" للأنصار على اقتناء التذاكر.

فمن بين 20.000 تذكرة تم طرحها للبيع بسعر يتراوح بين 300 دج بالنسبة للمدرجات غير المغطاة و 400 دج بالنسبة لتلك المغطاة، لم يتم بيع سوى "بضع مئات من التذاكر" فقط -يضيف ذات المسؤول- مشيرا إلى تواصل فتح شبابيك بيع التذاكر إلى غاية يوم غد الاثنين.

و في سياق ذي صلة أكد ناصري جاهزية أرضية الملعب لاحتضان هذه المباراة و هو الأمر الذي عبر عنه ممثل فريق القوة الجوية العراقي لدى زيارته للملعب قبيل إلتحاق الفريق مساء اليوم في حدود الساعة الثامنة مساء لإجراء آخر التدريبات، مع العلم أن فريق مولودية الجزائر كان قد أجرى هو الآخر هذه التدريبات بالملعب مساء أمس السبت.