هنأت الصين الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، معربة عن استعدادها للعمل سويا مع الجزائر "لدفع" علاقات الشراكة "الإستراتيجية الشاملة" إلى الأمام .

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في برقية تهنئة أمس السبت، أن الجانب الصيني يهنئ عبد المجيد تبون بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية ويعتقد أن إجراء الانتخابات الرئاسية "بشكل سلس في الجزائر لأمر يكتسب أهمية كبيرة لاستعادة الاستقرار والتنمية بالجزائر".

وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن صداقة "تاريخية وعميقة تربط بين الشعبين الصيني والجزائري وظللنا ندعم الجزائر للسير في الطريق التنموي الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية".

وأعرب الجانب الصيني في هذا الصدد عن استعداده "للعمل سويا مع الجانب الجزائري لدفع علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام بإستمرار".