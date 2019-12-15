هلكت امرأة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون نهاية الأسبوع الجاري ببلدية قجال ( 15 كلم شرق سطيف) فيما تم إنقاذ 3 أشخاص آخرين بمناطق متفرقة من الولاية حسب ما علم اليوم الأحد من الحماية المدنية.

و يتعلق الأمر بإمرأة مسنة (75 سنة) تقطن بمفردها بدوار "أولاد بوذيل" تدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء جثتها بعد تلقي اتصال هاتفي من طرف جيرانها و اقربائها بعد أن غابت عن الأنظار مباشرة بعد تأديتها لواجبها الانتخابي الخميس الماضي حسب ما أكده المكلف بالإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية النقيب أحمد لعمامرة.

و حسب المصدر فإن الضحية وجدت في غرفة مقفلة في غياب تام للأكسجين ما أكد فرضية اختناقها بالغازات المحترقة التي كان يطرحها جهاز التدفئة المنزلي الذي كانت تستخدمه بذات الغرفة.

كما تمكنت ذات المصالح خلال نفس الفترة من إنقاذ ثلاث (3) أشخاص آخرين من موت محقق بعد استنشاقهم لغازات محترقة ببلديات الأوريسيا و صالح باي و قجالي كما ذكره ذات المصدر.

و قد ارتفعت حصيلة ضحايا الاختناق بالغازات المحترقة عبر الولاية منذ بداية فصل الشتاء إلى أربع (4) ضحايا لقوا حتفهم ب 3 حوادث اختناق متفرقة، كما تمت الإشارة إليه.

و يتعلق الأمر بأب ( 75 سنة) و ابنه (32 سنة) بمنطقة "واد السارق" ببلدية العلمة (شرق) و عجوز (70 سنة) بحي المستقبل ببلدية سطيف إلى جانب عجوز (75 سنة) بقرية أولاد بوذيل ببلدية قجال حسب ما ورد من مصالح الحماية المدنية.