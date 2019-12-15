قضت محكمة الحجار بعنابة اليوم ، بستة أشهر حبس غير نافذة وغرامة بخمسين ألف دينار ضد كل من ناشطي الحراك الشعبي أحمد حفيان وزكريا بوساحة؛ اللذان تم اعتقالهما الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بالتجمهر والتحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والمساس برموز الدولة، وكذا التهديد بالقتل من قبل المتهم الثاني ضد المرشح بن قرينة .

وعرفت المحاكمة حضورا قويا لأصحاب الجبة السوداء، الذين عبروا عن تضامنهم المطلق مع الموقوفين، وقد إلتمست النيابة عامين في حق الموقوفين.