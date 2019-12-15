قضت محكمة الحجار بعنابة اليوم ، بستة أشهر غير نافذة و غرامة بخمسين ألف دينار ضد كل من ناشطي الحراك الشعبي أحمد حفيان و زكريا بوساحة؛ اللذان تم اعتقالهما الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بالتجمهر و التحريض على التجمهر و إهانة هيئة نظامية و المساس برموز الدولة، و كذا التهديد بالقتل من قبل المتهم الثاني ضد المرشح بن قرينة .

عرفت المحاكمة حضورا قويا لأصحاب الجبة السوداء ، الذين عبروا عن تضامنهم المطلق مع الموقوفين، و قد إلتمست النيابة عامين في حق الموقوفين.