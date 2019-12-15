ستة أشهر غير نافذة لناشطين من الحراك بعنابة

أخبار الوطن
15 ديسمبر 2019 () - زهيرة . ع
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قضت محكمة الحجار بعنابة اليوم ، بستة أشهر غير نافذة و غرامة بخمسين ألف دينار ضد كل من ناشطي الحراك الشعبي أحمد حفيان و زكريا بوساحة؛  اللذان تم اعتقالهما الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بالتجمهر و التحريض على التجمهر و إهانة هيئة نظامية و المساس برموز الدولة،  و كذا التهديد بالقتل من قبل المتهم الثاني ضد المرشح بن قرينة .

عرفت المحاكمة حضورا قويا لأصحاب الجبة السوداء ، الذين عبروا عن تضامنهم المطلق مع الموقوفين،  و قد إلتمست النيابة عامين في حق الموقوفين.

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