لقي شاب عمره 18 سنة حتفه بمستشفى قصر البخاري متأثرا بإصابة على مستوى الرأس إثر حادث أصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية،وقع في حدود الثالثة و35 دقيقة عشية اليوم الأحد بالمكان المسمى قهوة منصور على الطريق الوطني رقم واحد قرب المدخل الشمالي لمدينة قصر البخاري جنوبي المدية،فيما أصيب آخر عمره 17 سنة بجراح خطيرة على مستوى الأطراف كان برفقة الضحية وقد تم نقلهما من طرف أعوان الوحدة المتقدمة بعجلانة للحماية المدنية العاملة بالإقليم نحو المستشفى ذاته.