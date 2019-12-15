هنأ ملك المغرب، محمد السادس الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون إثر انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية، معربا له عن "أصدق" التهاني وتمنياته له بالتوفيق في مهامه "السامية".

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد أن الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى عبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جاء فيها:"على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وجدد محمد السادس بالمناسبة دعوته السابقة لـ"فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء".

للتذكير، فقد فاز عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية في الانتخابات التي جرت، الخميس الفارط، بعدما تحصل على نسبة بلغت 58,15 بالمائة، حسب النتائج الأولية.