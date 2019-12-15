أعربت روسيا عن أملها في رؤية علاقاتها مع الجزائر"تتعزز" و"تتوسع" بعد انتخاب يوم الخميس الفارط عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية حسبما ورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الروسية.

وأوضح ذات البيان "نأمل بعد انتخاب رئيس جديد للدولة الجزائرية أن تستمر العلاقات متعددة الأشكال بين روسيا و الجزائر في مزيد من التعزيز والتوسع".

وأضاف المصدر ذاته أن "12 ديسمبر قد شهد تنظيم انتخابات رئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حسب النتائج التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فإن المترشح المستقل والوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون قد فاز بالانتخابات بنسبة 58.15 % من الأصوات".

و تعتبر روسيا في هذا الصدد أن "تنظيم هذا الحدث السياسي الوطني الهام يعد مرحلة هامة نحو التطور التدريجي للجزائر الصديقة".