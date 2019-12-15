استعاد مانشستر سيتي مستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل أداء مذهل من كيفن دي بروين ليفوز 3-صفر على أرسنال في استاد الإمارات يوم الأحد.



وسجل البلجيكي دي بروين هدفين رائعين كما صنع هدفا بتمريرة إلى زميله رحيم سترلينج ليحسم فريق بيب غوارديولا الفوز قبل الاستراحة.

وحاول أرسنال تجنب استقبال المزيد من الأهداف في الشوط الثاني لكن في النهاية لم يقدم الفريق عرضا جيدا تحت قيادة المدرب المؤقت فريدي يونجبيرج.

ولم تكن هناك احتفالات كبيرة من مشجعي سيتي، بعدما أهدر حامل اللقب ثماني نقاط في آخر خمس مباريات، إذ يتأخر الفريق بفارق 14 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

لكن سيتي ثالث الترتيب قلص الفارق مع ليستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط قبل مباراتهما في الجولة المقبلة.