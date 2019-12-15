هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية.

وقال هنية في رسالة بعثها لتبون: "إنه من دواعي سرورنا في حركة حماس أن نبعث إلى فخامتكم أسمى آيات التبريك، وأبلغ عبارات التهنئة، بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية، وانتخابكم رئيسًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وتمنى هنية للرئيس تبون التوفيق والنجاح في مهامه، وقيادة الجزائر وخدمة شعبها العظيم نحو مزيد من التنمية والتطور والازدهار ورفعة المكانة في المجالات كافة.