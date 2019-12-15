لقي 24 شخصا مصرعهم في انهيار أرضي في منجم ذهب في مقاطعة ايتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية, بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة, حسبما ذكر مسؤول اليوم الأحد.

وقال وزير التعدين الإقليمي, ديودون اباسا, إن عدد القتلى مرشح للارتفاع بينما يواصل عمال الإنقاذ عمليات البحث.

وتابع أباسا "وقع الحادث السبت بين الساعة الخامسة والنصف والسادسة مساء, لقد غتهم انهيار أرضي", مضيفا أن "السبب الرئيسي لهذا الانهيار الأرضي هو الأمطار شبه اليومية التي هطلت مؤخرا".

ويقع منجم ندييو على بعد حوالي 40 كلم من واتسا, المدينة الرئيسية في إقليم واتسا بإقليم أويلي العليا.

وتشيع الحوادث في مناجم مؤقتة في الكونغو الديمقراطية, وغالبا ما تكون مميتة, ولكن ونظرا لوجود هذه المناجم في مناطق نائية, فلا يتم في العادة الإبلاغ عن الحوادث.