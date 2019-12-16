حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من استهلاك منتوج غذائي قادم من المغرب، قد يؤدي إلى الوفاة لاحتوائه على مكونات حبوب الفياغرا.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها الرسمي أن "السلطات الأمنية لمدينة مليلية التابعة لسلطة إسبانيا شنت حملة ضد منتوج غذائي قادم من المغرب، مُنع ترويجه لاحتوائه على مكونات حبوب الفياغرا".

وصرحت باث بيلاثكيث، مستشارة الصحة بالحكومة المحلية لمدينة مليلية، لصحيفة "20 minutos” الإسبانية"، إن "الفضل في اكتشاف هذه المادة الاستهلاكية، التي تحمل اسم "عسل السودان الأصيل"، يرجع إلى لجنة خاصة تابعة لمركز شؤون المستهلك".

وأكدت بيلاثكيث أن "إخضاع هذه المادة الغذائية للتحليل المخبري مكن من اكتشاف مكونات لزيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال"، مشيرة أن هذه المادة "تشكل خطرا على صحة المستهلك، وبإمكانها التسبب في الوفاة".