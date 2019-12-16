أعلنت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، صباح اليوم، أن أربعة نشطاء من الحراك الشعبي وضعوا الحبس المؤقت، في سجن الحراش.

وحسب اللجنة، فإن النشطاء المعنيين هم: رؤوف بولحليب من قسنطينة، وعليلو من جيجل واثنان آخران من ولاية باتنة.

فيما تم إطلاق سراح المتظاهرين سمير شافي وكريم ووضعهما تحت الرقابة القضائية.

كما ستمثل الناشطة ليندا ناصر (صحفية سابقة في Liberté) المتهمة بـ"التحريض على التجمع"، يوم الأربعاء 18 ديسمبر أمام المحكمة بقسنطينة.