سيمثل، اليوم الإثنين، نجل جمال ولد عباس، المدعو اسكندر والأمين العام الأسبق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومحمد حبشي لتورطهم بقضايا فساد، فيما يتواجد المتهم الرابع الوافي ولد عباس في حالة فرار.

وحسب مصادر إعلامية، سيمثل من جهة أخرى، ثلاثة من أبناء المدير العام للأمن الوطني الأسبق، عبد الغاني هامل، كما سيمثل أيضا محمد جميعي الأمين العام السابق للأفلان أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

بالإضافة إلى محمد حطاب وزير الشباب والرياضة السابق والذي شغل منصب والي ولاية بجاية وسيدي بلعباس وأمين عام لولاية الجزائر، الذي سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا للاستماع إليه في قضية منح صفقات عمومية مخالفة للقانون الذي تم منحها لمجمع "أمنهيد" التابع للإخوة شلغوم.