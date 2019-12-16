أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، بجانت، 14 شخصا وضبطت 04 مركبات رباعية الدفع وثمانية مولدات كهربائية وأربع مطارق ضغط، في حين أوقفت مفارز أخرى، بكل من سطيف والجلفة، ثلاثة أشخاص بحوزتهم بندقيتين تقليديتي الصنع.

وأورد بيان وزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت ثلاثة تجار مخدرات ضُبط لديهم ثلاثة كيلوغرامات من الكيف المعالج و 3000 قرص مهلوس بوهران وتبسة، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة، شخصين كانا على متن مركبة نفعية مُحملة بـ 1065 علبة من مادة التبغ.



وأحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا بوهران، فيما تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وورڨلة.