يشن عدد من عمال بمصنع الإسمنت ببني صاف في عين تموشنت، إضرابا عن العمل في سياق حركة احتجاجية رافعين من خلالها جملة من المطالب المهنية.

ويطالب المحتجون العاملين بمصنع الإسمنت ببني صاف بإدماجهم بصفة دائمة في مناصب عملهم وكذا تحسين رواتبهم وظروف العمل.

ويشار إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية التي تتواصل لم تتبناها أي جهة نقابية وتتم بصفة حرة من طرف العمال، حسبما ذكره عدد من المحتجين.

من جهته أوضح رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسمنت لبني صاف، الحسن إسماعيل، بأنه "يتعلق بإضراب عمال تابعين للشركة الوطنية للصيانة والأفران التي تعد فرعا من المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر (جيكا) والتي تنتمي إليه الشركة التي أترأس مجلسها للإدارة ومن الصعب إدماجهم بشركة الإسمنت ببني صاف بالنظر إلى تعدادهم الذي يتجاوز 200 عامل، لا سيما بالنظر إلى إمكانيات المصنع".

وأشار الحسن أن مصنع الإسمنت لبني صاف يستفيد من خدمات هؤلاء العمال التابعين لفرع أخر من نفس المجمع في إطار المناولة ما بين فروع المجمع ذاته. وأضاف ذات المسؤول أن "هؤلاء العمال يتمتعون بكافة حقوقهم تحت تسيير الشركة الوطنية للصيانة والأفران الكائن مقرها الاجتماعي ببلدية مفتاح بالبليدة التابعة لمجمع جيكا وأن مسألة ترسيمهم تدخل ضمن صلاحيات شركتهم". كما أوضح أنه "في جميع حالات التوظيف فإن الأولوية هي لفائدة العمال المؤقتين والمتعاقدين الذين اكتسبوا خبرة في المجال العملي ثم لأبناء المنطقة".