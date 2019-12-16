نتائج وترتيب الرابطة المحترفة الأولى
النتائج والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ14 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم الاثنين :
نجم مقرة - اتحاد بسكرة 1 - 0
نصر حسين داي - نادي بارادو 1 - 3
أهلي برج بوعريريج - شبيبة القبائل 1 - 1
جمعية عين مليلة - شباب قسنطينة 0 - 0
مولودية وهران - أولمبي الشلف (جارية حاليا)
شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس (جارية حاليا)
اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد (45ر18 سا)
مولودية الجزائر - وفاق سطيف (مؤجلة لوقت لاحق)
الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 28 13
2. مولودية الجزائر 24 13
3. مولودية وهران 19 12
--. شبيبة الساورة 19 13
--. جمعية عين مليلة 19 14
--. شباب قسنطينة 19 13
7. شبيبة القبائل 18 12
--. أهلي برج بوعريريج 18 14
9. اتحاد بلعباس 16 12
10. نجم مقرة 15 13
11. اتحاد الجزائر 14 10
--. وفاق سطيف 14 13
--. اتحاد بسكرة 14 14
14. نصر حسين داي 12 14
--. أولمبي الشلف 12 12
16. نادي بارادو 11 10.