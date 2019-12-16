نتائج وترتيب الرابطة المحترفة الأولى

رياضة
16 ديسمبر 2019 () - واج/س.أ
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النتائج والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة  الـ14 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم الاثنين :

 

نجم مقرة - اتحاد بسكرة                  1 - 0 

نصر حسين داي - نادي بارادو         1 - 3 

أهلي برج بوعريريج - شبيبة القبائل    1 - 1 

جمعية عين مليلة - شباب قسنطينة      0 - 0 

مولودية وهران - أولمبي الشلف      (جارية حاليا)

شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس         (جارية حاليا)

اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد        (45ر18 سا)

مولودية الجزائر - وفاق سطيف     (مؤجلة لوقت لاحق) 

             

الترتيب                               نقاط      لعب

1. شباب بلوزداد                    28       13

2. مولودية الجزائر                 24       13

3. مولودية وهران                  19       12 

--. شبيبة الساورة                   19       13

--. جمعية عين مليلة                19       14

--. شباب قسنطينة                  19       13

7. شبيبة القبائل                     18       12

--. أهلي برج بوعريريج         18       14

9. اتحاد بلعباس                   16        12 

10. نجم مقرة                      15        13

11. اتحاد الجزائر                14        10

--. وفاق سطيف                  14         13

--. اتحاد بسكرة                   14         14

14. نصر حسين داي            12         14 

--. أولمبي الشلف                 12        12

16. نادي بارادو                  11          10.

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