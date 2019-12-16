أعلن المجلس الدستوري مساء اليوم النتائج النهائية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، التي أسفرت عن فوز عبد المجيد تبون بهذه الرئاسيات بنسبة 58.13 بالمائة.

و أضاف المجلس الدستوري أن المترشح الفائز سوف يتولى مهامه الدستورية كرئيس للجمهورية فور تأديته لليمين الدستورية، وفقا للمادة 89 من الدستور.

و جاءت النتائج النهائية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 على النحو التالي :

نسبة المشاركة : 39.88 بالمئة

عبد المجيد تبون : 58.13 بالمئة

عبد القادر بن قرينة : 17.37 بالمئة

علي بن فليس: 10.55 بالمئة

عز الدين ميهوبي: 7.28 بالمئة

عبد العزيز بلعيد: 6.67 بالمئة

و كشف رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن نسبة المشاركة داخل الوطن بلغت 41.07 بالمئة.