الإعلان عن النتائج النهائية للرئاسيات

أخبار الوطن
16 ديسمبر 2019 () - س.أ
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أعلن المجلس الدستوري مساء اليوم النتائج النهائية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، التي أسفرت عن فوز عبد المجيد تبون بهذه الرئاسيات بنسبة 58.13 بالمائة.

و أضاف المجلس الدستوري أن المترشح الفائز سوف يتولى مهامه الدستورية كرئيس للجمهورية فور تأديته لليمين الدستورية، وفقا للمادة 89 من الدستور. 

و جاءت النتائج النهائية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 على النحو التالي : 

نسبة المشاركة : 39.88 بالمئة 

عبد المجيد تبون : 58.13 بالمئة 

عبد القادر بن قرينة : 17.37 بالمئة 

علي بن فليس: 10.55 بالمئة 

عز الدين ميهوبي: 7.28 بالمئة 

عبد العزيز بلعيد: 6.67 بالمئة

و كشف رئيس المجلس الدستوري كمال  فنيش أن نسبة المشاركة داخل الوطن بلغت 41.07 بالمئة.

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