أعلن المجلسان البلدي والعسكري في مدينة مصراتة الليبية حالة "النفير العام" وإرسال كل القوات للمشاركة في عمليات الدفاع عن العاصمة طرابلس ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق الليبية أمس الأحد أن المجلسان أعلنا حالة النفير القصوى ووضع كل ثقل المدينة وإمكانياتها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم في العاصمة الليبية.

كما أعلنا عن تشكيل غرفة طوارئ بالمدينة تعمل بطاقتها القصوى لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لمعركة الحسم.

وتتكون الغرفة من ممثلين عن المجلس البلدي والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية ومجالس الأعيان ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلام.

ودعا البيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، إلى " استغلال كل هذه الفرص والإمكانيات في معركة الحسم وتسخير كافة إمكانيات القطاعات الحكومية في الدولة لتحقيق هذه الغاية".

كما طالب كل المدن الليبية بتسجيل موقفها في معركة الوطن ضد العدوان الذي "تستهدف فيها إمكانيات الليبيين وحريتهم وتهديد أمنهم وسلمهم والمشاركة في معركة الحسم".

وشنت قوات حفتر هجوما في الرابع من ابريل الماضي للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني والتي أعلنت من جانبها إطلاق عملية (بركان الغضب) لصد الهجوم.

وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية أعلن خليفة حفتر الخميس الماضي عن بدء ما أسماه ب"المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس.

وتعتبر مصراتة ثالث أكبر المدن الليبية، وتقع على بعد 200 كلم شرق طرابلس، ويقطنها نحو نصف مليون نسمة.