Getty Images مسعود أوزيل لاعب أرسنال يدعو قبل مباراة مانشستر سيتي

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية غنغ شوانغ إن مسعود أوزيل لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي "ضخية أخبار زائفة" عن معاملة الصين لأقلية الإيغور المسلمة.

وكان اللاعب الألماني المسلم، 31 عاما، قد وصف الإيغور بأنهم "محاربون يقاومون الاضطهاد" في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدا كلا من الصين والعالم الإسلامي في صمته إزاء ذلك.

وقال المسؤول الصيني إن أوزيل خضع "لتأثير أخبار غير صحيحة"، داعيا إياه لزيارة إقليم شينغيانغ الذي يتمتع بحكم ذاتي لكي "يرى بنفسه" كيف تسير الأمور هناك.

وفي السياق ذاته، قال اللاعب المصري المعتزل محمد أبو تريكة إن ما فعله أوزيل "سيكون له تبعات؛ فهو يحارب غولا اقتصاديا قويا هو الصين التي تتحكم في السوق الاقتصادية الرياضية لكل من الدوري الإنجليزي والإسباني".

وأوضح أبو تريكة، في تعليق له على قناة بي إن سبورت الرياضة يوم الأحد، أن "أوزيل رفض قبل بداية الموسم عرضا من الصين يتجاوز قدره أضعاف ما يحصل عليه من الأرسنال. وهو الآن يدفع ضريبة اتخاذه موقفا قويا وشجاعا".

وتقول جماعات حقوقية إن نحو مليون شخص - معظمهم من مجتمع مسلمي الإيغور- يُعتقَد أنهم محتجزون بدون محاكمة في معسكرات اعتقال شديدة الحراسة.

وتصرّ الصين على نفي إساءتها معاملة مسلمي الإيغور في البلاد، وتقول إنهم إنما يتلقون تعليما في "مراكز تدريب مهنية" لمكافحة التطرف الديني.

وكانت قناة تلفزيون سي سي تي في الرسمية الصينية قد ألغت بثّ مباراة الأرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد تعليقات نشرها أوزيل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

Getty Images

وحذف محرك البحث الأشهر في الصين "بايدو" كلمة أرسنال رغم أنه أحد أكثر الأندية شعبية في العالم.

وقال مؤسس شركة "بايدو" في بيان له: "في مواجهة المصلحة الوطنية، لا تعني الهوايات الفردية الكثير".

وعلى موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي لم يزل حساب أوزيل قائما حيث يحظى بأربعة ملايين متابع، رغم أنه لم يُحدَّث منذ 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية غنغ: "لا أعلم إنْ كان أوزيل قد زار شينغيانغ بنفسه - لكن يبدو أنه مخدوع بأخبار زائفة، وأن حكمه مستند إلى تعليقات غير حقيقية".

وأضاف المسؤول الصيني: "إذا سنحتْ الفرصة لأوزيل، فيسعدنا لو ذهب إلى شينغيانغ ورأى بنفسه".

وقال أبو تريكة: "لا نلوم أوزيل، وإنما نلوم العالم المخيف الذي يحارب كل مَن له رأي أو قضية يحارب من أجلها".

وأضاف: "بالنسبة لي، أوزيل قدّم نموذجا للرياضي صاحب الضمير الحيّ الذي يملك الشجاعة التي ربما لا يملكها كثيرون".

ودعا أبو تريكة الرياضيين إلى الاقتداء بأوزيل في التعبير عن الرأي دون خوف.

وقالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية الصادرة باللغة الإنجليزية إن تعليقات أوزيل "خاطئة" وإنه قد "أثار إحباط" أجهزة كرة القدم.

وقال اتحاد الصين لكرة القدم إن تعليقات أوزيل "غير مقبولة" وإنها تؤذي مشاعر المشجعين الصينيين.

وكان فريق أرسنال قد نأى بنفسه يوم السبت عن تعليقات لاعبه أوزيل، قائلا إن "النادي كمؤسسة رياضية لا ينشغل بالسياسة".