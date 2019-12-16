في سحبة دوري أبطال أوروبا: سيتي يواجه الريال وليفربول يقابل أتلتيكو مدريد في دور الـ 16
BBC
16 ديسمبر 2019 ()
في سحبة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، سيواجه مانشستر سيتي نادي ريال مدريد، بينما يواجه حامل اللقب، ليفربول، نادي أتليتيكو مدريد.
أما نادي توتنهام اللندني، فسيواجه نادي لايبزيغ الألماني، بينما سيتقابل تشيلسي مع بايرن ميونيخ في تكرار لنهائي عام 2012.
وسيواجه نادي باريس سان جرمان نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بينما سيتقابل ناديا برشلونه ونابولي الإيطالي.
وستجرى مباريات الذهاب في الـ 18 والـ 19 وال 25 والـ 26 من شباط / فبراير المقبل، بينما ستجرى مباريات الإياب في الـ 10 والـ 11 والـ 17 والـ 18 من آذار / مارس.
وستجرى المباراة النهائية على أرض ملعب أتاتورك في اسطنبول في الـ 30 من أيار / مايو المقبل.&
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في سحبة دوري أبطال أوروبا: سيتي يواجه الريال وليفربول يقابل أتلتيكو مدريد في دور الـ 16
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