تسبب الحريق الذي شب اليوم الاثنين بالمجمع العمومي للورق و التعليب "تونيك" ببوإسماعيل بتيبازة في إتلاف 10 أطنان من الورق فيما لم تسجل أي خسائر بشرية، حسب ما أفادت به مديرة الاتصال للمجمعي نبيلة اوشار.

و شب الحريق في حدود الساعة الثانية زوالا من نهار اليوم عندما كان العمال بصدد تحويل الورق ومن وحدة الاسترجاع إلى وحدة صناعة الورق الصحي التابعة لوحدة تحويل المواد الأولية للورق بالمنطقة الصناعية الثانية لمجمع تونيك الكائنة ببلدية الشعيبة، حسب ذات المصدر.

و تبقى أسباب الحريق الذي فتحت بشأنه المصلحة الأمنية للمجمع و كذا مصالح الضبطية القضائية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات و ظروف اندلاعه "مجهولة"، حسب ذات المصدر.

و لم يتسبب الحريق في أي خسائر بشرية حسب اوشار التي شددت على ان عملية إنتاج الورق هي الأخرى لم تتأثر أو تتوقف عن العمل على اعتبار أن الحريق شب خارج مستودع تخزين الورق الذي كان موجها للاسترجاع بغرض صناعة الورق الصحي.