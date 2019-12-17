توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى كميتها 30 ملم، ورياح قوية مثيرة لزوابع رملية على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت الأرصاد الجوية على خريطة اليقظة، أن الأمطار متوقعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء، وستمس الأمطار ولايات: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تسمسيلت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الجلفة، المسيلة، البيض، الأغواط والنعامة. كما توقعت نفس المصالح تساقط أمطار رعدية قد تتعدى كميتها 20 ملم على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة والمدية. والأمطار متوقعة من صبيحة اليوم الثلاثاء إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

من جهة أخرى حذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية قد تتعدى سرعتها 50 كلم ، وتوقعت أن تكون هذه الرياح مثيرة لزوابع رملية قد تؤدي إلى صعوبة في الرؤية ، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، والولايات المعنية هي: غرداية، ورڤلة، أدرار، تمنراست، البيض والنعامة.