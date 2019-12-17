تأهل ممثل الكرة الجزائرية, مولودية الجزائر، إلى الدور ربع النهائي للكأس العربية لأندية كرة القدم، بفوزه على الضيف القوة الجوية العراقي بضربات الترجيح (4-2) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (0-0) في الوقت الرسمي، لحساب إياب الدور ثمن النهائي، سهرة البارحة الإثنين بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وبعد انتهاء اللقاء في وقته الرسمي بالتعادل السلبي لجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح التي تأثرت كثيرا بسبب هبوب الرياح القوية، لكنها ابتسمت في الأخير للنادي الجزائري.

وكان زملاء القائد سفيان بن دبكة، قد تعادلوا (0-0) في لقاء الذهاب بمدينة أربيل العراقية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي. وبهذا سيواجه "العميد" فريق الرجاء البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي حسبما أسفرت عنه عملية القرعة.

وتجرى مباراة الذهاب يوم السبت 4 يناير المقبل بالبليدة (00: 20)، فيما تلعب مواجهة الإياب بتاريخ 9 فبراير 2020 بالمركب الرياضي - محمد الخامس- بالدار البيضاء (00: 20).

وكانت الجزائر ممثلة في هذه المنافسة بناديين آخرين، ويتعلق الأمر بشباب قسنطينة وشبيبة الساورة، اللذين أقصيا في الدور الفارط على يد، المحرق البحريني و الشباب السعودي،على التوالي.

برنامج مقابلات الدور ربع النهائي (بتوقيت الجزائر)

- الذهاب

الإثنين 23 ديسمبر:

الشباب السعودي - الشرطة العراقي (00: 17)

السبت 28 ديسمبر :

الاتحاد السكندري (مصر) - الإسماعيلي (مصر) 00: 17

السبت 4 يناير :

مولودية الجزائر - الرجاء البيضاوي (المغرب) 00: 20

الاربعاء 15 يناير :

الاتحاد السعودي - أولمبيك آسفي (المغرب) 15: 18

- العودة

الإثنين 20 يناير :

الشرطة العراقي - الشباب السعودي (التوقيت يحدد في وقت لاحق)

الجمعة 24 يناير :

الإسماعيلي - الاتحاد السكندري (00: 16)

الأحد 9 فبراير :

الرجاء البيضاوي - مولودية الجزائر (00: 20)

السبت 15 فبراير:

أولمبيك آسفي - الاتحاد السعودي (00: 19).