أعلنت مجموعة بوينغ الأمريكية أنها ستعلق اعتبارا من يناير المقبل إنتاج الطائرات من طراز "737 ماكس" الممنوعة من التحليق منذ 9 أشهر بعد كارثتين جويتين.

وقالت المجموعة في بيان أمس الإثنين: "سبق أن ذكرنا أننا سنجري بصورة مستمرة تقييما لخطط الإنتاج لدينا إذا استمر منع تحليق ماكس لفترة أطول مما توقعنا". وأضاف البيان: "نتيجة لهذا التقييم المستمر، قررنا إعطاء الأولوية لتسليم الطائرات المخزنة وتعليق الإنتاج مؤقتا في برنامج 737 اعتبارا من الشهر المقبل".

ولفتت المجموعة في بيانها إلى أن قرار تعليق الإنتاج لن يؤدي في الوقت الراهن إلى إلغاء وظائف في بوينغ، لكن هذا الأمر ستكون له حتما انعكاسات سلبية على الشركات المتعاقدة مع عملاق صناعة الطيران الأمريكي.

واستند قرار تعليق الإنتاج إلى عدد من العوامل، أبرزها حالة اليقين المتعلقة بمتى وكيف ستتم إعادة الطائرة إلى الخدمة، وكذلك بالتراخيص المتصلة بتدريب الطيارين على هذا الطراز من الطائرات على مستوى العالم.

وعلى الرغم من أن طائرات "737 ماكس" رابضة على الأرض منذ 9 أشهر، إلا أن بوينغ استمرت في إنتاج هذا الطراز، بحيث بات لديها في مخازنها 400 طائرة من هذا الطراز.

وكانت سلطات الطيران العالمية قد أمرت بوقف تحليق "737 ماكس" في أعقاب تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة "لايون اير" في أكتوبر 2018 في إندونيسيا، ومن ثم طائرة أخرى من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس، في كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا.