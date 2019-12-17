* نظم،اليوم، عدد من طلبة جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة مسيرة حاشدة.

وشارك الطلبة مسيرتهم المواطنون القادمون من مختلف البلديات الشرقية لمقر الولاية يتقدمهم نشطاء جمعويون وممثلو بعض الأحزاب.

المسيرة السلمية التي جابت أغلب الشوارع الرئيسية أبدى فيها المتظاهرون تضامنا مع المصابين خلال المناوشات التي حدثت يوم الاقتراع مع مختلف الأسلاك الأمنية كما دعوا إلى عدم التوقف والمزيد من النضال لتحقيق المبتغى.

وندد عدد من الحاضرين بما وصفوه بـ "مظاهر العنف والترهيب والتخويف"، الذي قالوا بأنه يمارس على النشطاء.

* مسيرة العاصمة تصل شارع العربي بن مهيدي وأعداد المتظاهرين يتزايد.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* انطلاق المسيرة عبر المسار الاعتيادي وسط مشاركة مماثلة للأسبوع الماضي.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* شرع المتظاهرون في التجمع بساحة الشهداء للمشاركة في المسيرة الـ 43 ليوم الثلاثاء وهي الأولى بعد الرئاسيات.