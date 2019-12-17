ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استمرار ثقة المستثمرين في ظل آمال بأن يعزز استمرار العمل علي اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة الطلب علي النفط في أكبر اقتصادات العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2 بالمائة إلى 65.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 بالمائة إلى 60.30 دولار للبرميل.

وبموجب اتفاق تجاري جزئي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن جزءا من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية ومصنعة ومنتجات طاقة تزيد بنحو 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وقال لاري كودلو المستشار الكبير لدى البيت الأبيض يوم الإثنين إن ما يطلق عليه "المرحلة واحد" من الاتفاق التجاري "استكملت كليا"، مضيفا أن صادرات الولايات المتحدة للصين ستتضاعف بموجب الاتفاق.

ولم يُوقع الاتفاق بعد، وقال عدد من المسؤولين الصينيين لوكالة "رويترز" إن صياغة الاتفاق تظل مسألة حرجة وتتطلب دقة لضمان ألا تقود التعبيرات المستخدمة في النص إلى تصعيد التوترات من جديد وتعميق الخلافات.