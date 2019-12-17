ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، إثر دورية تفتيش بمنطقة وادي العرعار ببلدية جنيّن بورزق، ولاية النعامة، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بخمسة (05) قناطير و(14) كيلوغراما، في حين حجز عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من سيدي بلعباس وتلمسان ، (25) كيلوغراما و(600) غرام من نفس المادة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، حجزت (07) مولدات كهربائية ومطرقة (01) ضغط، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي، شخصا (01) على متن مركبة سياحية محملة بـ (1020) وحدة من مادة التبغ الموجهة للتهريب.