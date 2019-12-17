تطلق وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) اليوم الثلاثاء عملية سبر الآراء "إبراهيم دحماني" لاختيار أحسن الرياضيين الذين حققوا انجازات خلال سنة 2019 التي تشرف على نهايتها.

وتستغل "وأج" هذه المناسبة للوقوف على أهم انجازات الرياضة الجزائرية التي حققها مجموع الفاعلين في هذا المجال، بمساهمة وسائل الإعلام الوطنية و الأجنبية المعتمدة بالجزائر والتي ستكون مدعوة لاختيار أحسن رياضي و رياضية عند الأكابر، بالإضافة إلى أحسن رياضي لفئة الآمال و أحسن فريق، لسنة 2019.

وفيما يخص الصيغة المطبقة في سبر الآراء، فإنها نفسها المعتمدة في عملية اختيار أحسن رياضيي العام التي تشرف على تنظيمها "وأج" منذ 1977، أي نقطة واحدة لكل صوت.

ويتكفل القسم الرياضي لوكالة الأنباء الجزائرية بتقديم قائمة أولية مفتوحة على اقتراحات أخرى للأسماء التي ترى فيها أنها حققت نتائج طيبة خلال سنة 2019.

فجائزة أحسن رياضي للسنة، تحمل اسم "إبراهيم دحماني" المخلدة لروح صحفي وكالة الأنباء، الذي شغل العديد من المناصب، بدءا بالقسم الرياضي ثم الثقافي قبل تعيينه في مكتب هراري (زيمبابوي)، والذي وافته المنية سنة 1987.

أما جائزة أحسن رياضية، فتحمل اسم "عبد القادر حماني"، أول مسؤول للقسم الرياضي بالتلفزيون، فيما تمنح جائزة "مختار شرقي"، المخلدة لروح المسؤول السابق للقسم الرياضي بجريدة "المجاهد" لأحسن رياضي من فئة الآمال.

وستمنح الجائزة التي تحمل اسم "عبد الله بن يخلف"، المنشط الرياضي المتميز للستينيات والسبعينيات في القناة الإذاعية الثالثة، كمكافأة لأحسن فريق في سنة 2019.

وسيتم التعرف على الرياضيين المتوجين في غضون 20 يوما، عقب الانتهاء من عملية حساب الأصوات. ويتوجب إرسال الاختيارات قبل تاريخ 5 يناير 2020 كحد أقصى، مع ذكر اسم الوسيلة الإعلامية، على أرقام الفاكس التالية: 54 96 56 023 أو 47 96 56 023 أو 63 96 56 023 أو على البريد الالكتروني: [email protected] .