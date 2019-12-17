أثنى المترشح السابق لانتخابات 12 ديسمبر، علي بن فليس، اليوم الثلاثاء، على الشعب الجزائري الذي يحتوي على كنوز وطاقة وقدرة للوقوف بعد كل عثرة واستخلافها بالنجاح.

وقال بن فليس في منشور على صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أن "مجتمعنا يعرف في أعماقه أنه يحتوى على كنوز فوق الكنوز من الموارد والطاقات والقدرات و المؤهلات يمكن له بفضلها الوقوف بعد العثرة واستخلاف الإخفاق بالنجاح وفتح كل هذه الآفاق التي طال سدها أمامه و ربط الصلة من جديد مع الطموحات الكبرى والتطلعات الراقية".

وأضاف أنه: "في كل هذا تكمن عبقرية شعبنا، وفي كل هذا تكمن قوة تحمله للصعاب و للشدائد، وفي كل هذا يكمن إيمانه بقدرته على تبديد وفض الضائقات، وفي كل هذا تكمن مقومات أمتنا التي لا يغيب عنها معنى من معاني الثبات و الصمود والحزم والعزم والجزم".

وخلص بن فليس بجملة واحدة وأخيرة:إنه في كل هذا تكمن رفعة و يكمن شموخ الجزائر الخالدة.