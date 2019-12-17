عرفت أسعار القطاع الصناعي العمومي عند الإنتاج (خارج المحروقات) ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019 وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا من الديوان الوطني للإحصائيات.

و يرجع هذا الاتجاه التصاعدي في الأسعار عند" الخروج من المصنع" أساسا لقطاعات صناعات النسيج والمناجم و المحاجر والخشب والحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية والكهربائية، حسبما أوضحته معطيات الديوان حول تطور الأسعار عند الإنتاج خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019. وأوضح الديوان أنه تم تسجيل أقوى نسب ارتفاع في الأسعار عند الإنتاج في مجال الصناعات النسيجية التي عرفت ارتفاعا بنسبة 3. 9 بالمائة وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر 2019 وذلك بالمقارنة مع ذات الفترة لسنة 2018 .

و يأتي هذا التطور في الأسعار - حسب الديوان- بفعل ارتفاع الأسعار في فروع التصنيع المتعلقة بالسلع الاستهلاكية بنسبة 9.9 بالمائة و السلع الوسيطة بنسبة 8.7 بالمائة.

وعرفت الأسعار عند الإنتاج في قطاع المناجم والمحاجر ارتفاعا بنسبة 3. 8 بالمائة، حسب الديوان الذي أوضح أن أهم هذه الزيادات تم تسجيلها في فرع استخراج الفوسفات (+9. 11 بالمائة) و المواد المعدنية (+2. 5 بالمائة). كما ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي عند الإنتاج في شعبة الخشب والفلين والورق أيضا بنسبة 6. 4 بالمائة، هذا الاتجاه التصاعدي يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار شعب إنتاج وتحويل الورق (+4. 15 بالمائة) وصناعة الفلين (+2. 10 بالمائة).

وتميزت أسعار صناعة الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والصناعة الإلكترونية بالعودة إلى الارتفاع عند الإنتاج حيث قفزت بـ 4.4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018 . وعرفت أغلب النشاطات التي تخص القطاع ارتفاعا في الأسعار عند الخروج من المصنع ، سيما التي تتعلق بإنتاج الوسائط المعدنية والميكانيكية والكهربائية (3. 11 بالمائة)، ومنتجات التجهيزات المعدنية (2. 11 المائة) والبناءات الحديدية (6. 3 بالمائة).

نفس الاتجاه التصاعدي، عرفته الأسعار عند الإنتاج في الصناعات الغذائية حيث ارتفعت بنسبة 5. 2 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الحيوانية (1. 7 بالمائة) وصناعة الحليب (4. 1 بالمائة).

وتميزت أسعار إنتاج مواد البناء والسيراميك والزجاج بزيادة قدرها 7. 0 بالمائة، التي جاءت مدفوعة أساسا بزيادة أسعار صناعة منتجات الإسمنت ومواد البناء المتنوعة (9. 2 بالمائة)، ومواد البناء والمنتجات الحمراء بـ (+4. 2 بالمائة). وعرفت أسعار المنتجات الكيماوية عند الإنتاج زيادة بـ 4. 0 بالمائة، و يفسر هذا التوجه بتحسن نشاطات شعبة الكيمياء العضوية القاعدية (9. 6 بالمائة) ومنتجات كيميائية أخرى (+ 8. 2 بالمائة).

من جهة أخرى، سجل الديوان الوطني للإحصائيات استقرارا في الأسعار عند الإنتاج لصناعات متنوعة و انخفاض في أسعار صناعات الجلود والأحذية والطاقة. و تراجعت أسعار صناعة الجلود و الأحذية عند الإنتاج بـ (-3. 1 بالمائة) ويعود ذلك أساسا إلى تراجع بنسبة 10 بالمائة للسلع الوسيطة التي تدخل في صناعة الجلود.

أما قطاع الطاقة ( الكهرباء)، فقد تميزت الأسعار عند الإنتاج بتراجع بنسبة 1.2 بالمائة في الثلاثي الثالث من 2019 مقارنة بنفس الثلاثي من 2018. و خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 ، ارتفعت الأسعار عند الإنتاج بـ 8. 2 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2018. وسجل أهم ارتفاع في الأسعار عند الإنتاج في صناعات النسيج (+7. 9 بالمائة) والمناجم و المحاجر (+ 1. 9 بالمائة) وصناعات الخشب والفلين والورق ( 9. 6 بالمائة) إلى جانب صناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والإلكترونيك والكهرباء بـ 9. 3 بالمائة . كما عرفت صناعات أخرى ارتفاعا في الأسعار عند الإنتاج و لكن بوتيرة أقل. ويتعلق الأمر أساسا بالصناعات الغذائية (+ 2 بالمائة) و مواد البناء (+2. 0 بالمائة).

يذكر أن التغير السنوي المتوسط في أسعار الإنتاج الصناعي العمومي خارج المحروقات خلال 2018 ارتفع بـ 1. 2 بالمائة مقارنة بسنة 2017 .