ستشهد 17 بلدية بولاية تيسمسيلت يوم غد الأربعاء تذبذبا في التموين بالماء الشروب بسبب أشغال صيانة بمحطات الضخ لسلسلة الإنتاج لسد كدية الرصفة، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء وحدة الجزائرية للمياه.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الانقطاع سيمتد من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء من أجل تجسيد أشغال مبرمجة تخص صيانة التجهيزات الكهربائية المتواجدة بمحطات الضخ التابعة لسلسلة الإنتاج للسد وكذا تركيب صمام بالمضخة الرئيسية لذات المنشأة المائية.

وأبرزت الوحدة الولائية للجزائرية للمياه، بأن عملية التموين بالماء الشروب ستستقر تدريجيا مباشرة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة.