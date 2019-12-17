قدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم توضيحات بشأن التعديلات التي طرأت على برمجة الدورين الـ32 والـ16 من كأس الجزائر، مؤكدا بالمناسبة على العلاقة الطيبة التي تجمعه برئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مداور.

وأوضح زطشي في فيديو، نشر عبر الموقع الرسمي للاتحادية (فاف) اليوم الثلاثاء:" جمعتني دوما علاقة طيبة مع رئيس الرابطة مداور، الذي وجد نفسه مجبرا على أحداث تغييرات على البرمجة في البطولة بسبب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الأمر الذي أدى كذلك إلى تعديل رزنامة الأدوار المقبلة من كأس الجزائر التي ستقام قبل نهاية السنة".

وأبدت الاتحادية أسفها للأخبار المغلوطة المتداولة "موضحة" أن التغييرات التي طرأت على الدورين الـ32 والـ16 من كاس الجزائري وكذا الجولة الأخيرة من بطولة الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، جعلت بعض الأطراف تصدر بعض التعليقات و تنشر بعض المقابلات في الصحافة الوطنية التي لا تمت بصلة للإطار الرياضي".

ووصفت الفاف، الأخبار التي تفيد بنية المكتب الفدرالي نزع الثقة من رئيس الرابطة عبد الكريم مدور بـ"الأخبار المغلوطة".

وبهذا الصدد أكد زطشي:"الرابطة بصدد القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة (...) وعلاقتنا بهذه الهيئة تبقى جيدة, حتى وان وجدت في بعض الأحيان بعض الاختلافات في وجهات النظر و لكن هذا الاختلاف يكون في إطار محترم ويصب في مصلحة كرة القدم الوطنية (...) لم تكن لدى أي خلافات مع أي كان وأنا جدّ متأسف لبعض العناوين الواردة في بعض الصحف، هذا الآمر فعلا يدعو للخجل".